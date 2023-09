“El chisme no da plata”: Yuranis León tras críticas a su hija por sugestivo baile

Sí hay una celebridad que no se queda callada ante las críticas en redes sociales es Yuranis León. La esposa del cantante de champeta, Mr Black, se ha caracterizado por hablar sin “pelos en la lengua” y ser directa frente a la forma como vive su vida.

En muchos comentarios se critica a Yuranis León por la forma en la que está vestida su hija mayor entre otros aspectos de su físico, situación que llevó a la ‘Leona’ a pronunciarse en varias historias de Instagram que hasta el día de hoy siguen teniendo eco. Lea: “Me siento perfecta”: Yuranis León responde a críticas sobre su nariz

La esposa de Mr Black dejó claro que siempre apoya a sus hijas y que las impulsa a hacer multifacéticas. “Si algo he aprendido en esta vida es no meterme en la vida de nadie. Aquí hay un problema y es que hay personas que sudan la camiseta ajena, que sí está gorda, que sí está flaca. Yo les he enseñado a mis hijas a ser multifacéticas, si quieren colocarse el pelo mono, si quieren amarse gorditas, flaquitas como sea, si se quieren operar, opérense, porque la vida es una sola y hay que vivirla”, dijo la también creadora de contendido.