Agregó que “en muchos momentos estuvo muy cerca de mí, la muchacha muy bonita, no entiendo la razón por la que se ponen a compararla con la ex, Andrea Valdiri, porque cada quien se enamora de quien quiera y anda con quien quiera. La chica es sencilla y bonita”.

¡El chasco en San Andrés!

Pero eso no fue todo, pues Laura también relató “el chasco” que le pasó con León en plena isla cuando las chicas con las que ella estaba le pidieron una foto y él amablemente accedió.

“Cuando él se termina de tomar fotos con todas las chicas, yo iba para mi mulita (carro de golf) pues no pretendía tomarme fotos con él porque a mí esas cosas me dan pena, pero cuando yo voy caminando, él como que cree que yo me voy a tomar una foto, me extiende los brazos y yo volteé la cara y no le presté atención, dejándolo a él con semejante semblante. ¡Qué pena!”, contó entre risas la locutora cartagenera.

Asimismo dijo que se había sentido muy mal y apenada que casi se devuelve a tomarse la foto pero ya Lowe había bajado sus brazos y se había ido a su mulita.

Ante esto y el revuelo que causaron las declaraciones de la locutora en redes, Lowe León le respondió las Stories: “Ta bueno el cuento. Me has hecho la noche. Viste yo todo cordial”, dijo el cantante.