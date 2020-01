El caso Weinstein revela gestiones con Black Cube para espiar a denunciantes

El caso por abusos sexuales contra el productor Harvey Weinstein abordó este jueves sus gestiones para investigar a través de la firma vinculada con el espionaje israelí Black Cube a mujeres que lo habían denunciado, como la actriz Annabella Sciorra, a quien describió en un correo como “persona de interés”.

La sesión de hoy duró menos de tres horas y destacó la rapidez de los interrogatorios de la Fiscalía y la defensa a cuatro testigos, que aportaron información circunstancial de testimonios previos o identificaron documentos que después fueron introducidos como pruebas.

Uno de ellos fue el abogado Dev Sen, un empleado del bufete Boies Schiller que intermedió cuando Weinstein contrató en julio de 2017 a Black Cube, una firma con la que, según informaron meses después The New York Times y The New Yorker, el productor intentó frenar las denuncias de abusos sexuales que se estaban preparando en su contra.

Se reconoció un documento que, una vez aceptado como prueba, fue ampliado en pantalla: era un correo electrónico de Weinstein a Black Cube en el que describía como “personas de interés” a los contactos de una lista que estaban marcados con una “alerta roja”.

La lista estaba parcialmente tachada por confidencialidad pero se podía ver destacado en color rojo el nombre de la actriz Annabella Sciorra, que ha acusado al productor de violarla en su apartamento a principios de los años noventa y la semana pasada testificó sobre ese incidente, llamada por la Fiscalía para reforzar el caso.