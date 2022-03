Final de ‘Yo me llamo’: así podrás votar por tu favorito

“Ahora estoy de regreso, muy ansioso por compartir con mis fanáticos que me han hecho tanta falta, pues por la cuarentena solo hacía show en live por medio de las redes sociales, ahora ya puedo sentir su energía que me recarga y me llena de ganas de seguir adelante“, contó el artista.

MS Represent está estrenando su nuevo video de la canción ‘De mi un poco’, donde relata el proceso que hizo para convertirse en uno de los exponentes del genero urbano con más proyección a nivel nacional e internacional, dice que este año viene con fuerza, lanzando varias canciones para todos los gustos, entre ellas se viene una canción de dembow dominicano, llamada ‘Bebé’, canción que se filtró sin ser oficialmente lanzada y está sonando en varias discotecas del país. Le puede interesar: Feid lanza su nuevo sencillo “Nieve”

Su idea es volverse el artista número uno que represente su ciudad Cartagena a nivel mundial y que conozcan los sonidos autóctonos de su tierra natal, su más reciente entrega ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming musicales, para que disfruten del buen rap y demás propuestas que nos trae este artista cartagenero.