El cartagenero Isaith Hernández llega para ‘Cuidar tus sueños’

Si algo hay en Cartagena de Indias es talento y son varios los jóvenes que cada día desean abrirse paso en el mundo de la música.

"Me desperté sintiéndote a mi lado, sentí el olor de tu aroma del que estoy acostumbrado. Me sentí mal al ver que no era así, pero me puse feliz porque un tiempo lo viví", así arranca 'Cuidar tus sueños' la nueva canción de Isaith Hernández.

El joven de 22 años y criado en el barrio Amberes es estudiante de contaduría publica pero un apasionado por la música. Se identifica con el merengue, pero también lleva dentro su toque urbano y moderno.