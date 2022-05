“Esta canción la hice en colaboración con un artista de San Andrés, Seven Plom, personaje que aquí en Cartagena y en otras ciudades pegó canciones como “Mash fly” “Préndete”, entre otras”, explicó Bayron.

Ahora, después de 2 años de hacer mucha música, el cartagenero nos presenta su nuevo sencillo ”You are for me”, que significa ‘Tu eres para mí’.

May 25 - 16:48

May 25 - 17:34

May 26 - 06:55

“Fue un antes y un después en la música urbana en Cartagena, que marcó una generación, y que ahora tuve el gran placer de colaborar con esta leyenda en este proyecto llamado ‘You are for me’”, dijo el intérprete.

Agregó que “la canción es un dancehall muy sensual, que te transporta a un baile en la playa, te incita a cantarla, a dedicarla, a bailar solo o con tu pareja”.

El tema trata de una pareja que se aman, pero como en toda relación llega ese momento de inseguridad, que quizás la causó el hombre por una mala acción o un mal entendido, sin embargo, él le hace saber a esa persona que ella es la número 1, que no hay otra mujer, que el no anda con dos, que está con ella por amor y no por moda, y que hay mucha gente que inventa cosas.

Sobre sus proyectos, Bayron reveló que vienen muchas colaboración de grandes artistas de la ciudad y de afuera.

“Los invito a que lleguen a mi canal de YouTube “bayronLaNota”, se suscriban y apoyen el talento cartagenero, como los de paisas apoyan lo suyo. Además, pueden seguirme en Instagram como “bayronLanota” o “BayKartel” y en Facebook como Byronlanota”, comentó el joven intérprete.