El artista Andrew después del éxito obtenido con su primer sencillo como solista, lanza su segundo tema “Acá”, de ritmos afrocaribeños y urbanos.

El sencillo, producido por Cuartas on the bit, sale bajo el sello de This Is Soul Music y es una canción romántica pero con un sabor bailable, es el tema perfecto para dedicar a esa persona que tienes metida en tu ser, en tu alma y corazón.

El video fue dirigido y producido por Nigo para This Is Soul Films, en este se contó con la participación especial de la influencer cartagenera Kelly Reales, quien fue la modelo principal.

La pieza audiovisual fue rodada en su totalidad en Cartagena usando como locación las playas del corregimiento de la Boquilla.

Andrew es cartagenero, cantante, compositor, productor, bailarín y coreógrafo, cursó la carrera de administración turística y hotelera en el colegio Mayor de Bolívar, además de cursar sus estudios de ingles en el Colombo Americano convirtiéndose en bilingüe.