El cartagenero Alfredo Redes protagonizó fuerte pelea con Omar Murillo

Murillo aprovechó la oportunidad y dijo que él siempre decía las cosas de frente y no le titubeaba la boca para hablar. Aseguró que: “Yo creo que tú eres inconcluso en ciertas cosas. Yo sé que no te caigo bien, pero lo que sí quiero ver en ti es al verdadero Alfredo porque no he podido. Siento que, como estás aquí y estás allá, no he podido ver una verdad en ti. De hecho, creo que por eso no tienes la capacidad de mirarme a los ojos, ni siquiera en la casa“.

La opinión de ‘Bola 8’ no fue de total agrado para ‘Alfredo Redes’, que le contrarrestó con “pero no soy falso”. La noche seguía en la misma tónica. No solo fue Alfredo, sino otros concursantes que manifestaron sus ganas de que el actor colombiano saliera de La casa de los famosos, hasta el mismo líder, Culotauro, amigo del cartagenero. Lea aquí: Karen Sevillano: “El hombre debe mantener a la embarazada cinco años”