Camila Sofía Llamas siempre quiso ser reina. Ahora a sus 19 años vio la oportunidad perfecta para resaltar sus dotes de pasarela, pero más allá de cumplir el sueño de tener una corona en su cabeza anhela representar muy bien a su barrio El Carmelo, para “mitigar las problemáticas de drogas y la explotación sexual”.

También es estudiante de Comunicación Social y periodismo, tanto ama su carrera que actualmente trabaja en el medio de comunicación AT Noticias donde es presentadora. Además se considera una melómana del género pop, es fans de Sebastián Yatra, y le encanta fotografiarse. Q'hubo habló con la candidata sobre su paso al Reinado de Independencia 2021.

¿Qué te motivó a participar en el Reinado de Independencia?

Siempre quise ser reina, pero más allá de cumplir un sueño personal quiero sacar a mi comunidad adelante para trabajar sus problemáticas como la drogadicción, evitar la explotación sexual y llevarle a los niños y jóvenes el verdadero significado de las Fiestas de Independencia para que se diviertan y se lleven una buena enseñanza. De ser la ganadora, quiero que me recuerden como la reina que sí hizo.

¿Es la primera vez que participa en un certamen?

No es la primera vez. Estuve en un concurso a los 16 años donde quedé de primera princesa y me encantó la experiencia. El concurso fue una plataforma y gracias a muchas personas que conocí me motivaron en participar este año al Reinado de Independencia.

¿Por qué entrar este año, aún con poco tiempo de anunciarse las inscripciones?

Ha sido un proceso y me he preparado desde hace dos años ensayando todos los días. No sabía manejar los tacones ni expresarme como reina, aunque hora tuve poco tiempo de preparar mi proyecto, pero aproveché mi experiencia y decidí lanzarme porque me siento segura. Mi barrio está bien representado.

¿Cuál es su proyecto cultural durante su participación?

Mi proyecto se basa en la educación y explotación de talentos en niños. Es un semillero de lectura del por qué se celebran las Fiestas de Independencia y cuál es su significado. Vamos a promover esas fiestas en el barrio a que vivan la tradición sin necesidad de aferrarse a las bolsitas de agua y a la espuma. Que sepan realmente cuáles son nuestros iconos históricos, así que en estos semilleros estaremos con expertos en historia, de la mano del medio de comunicación donde trabajo.

¿Qué expectativas tiene del reinado?

El reinado es una plataforma para potencializar el talento y los proyectos, pienso que me puede abrir puertas a futuro y me ayudará a trabajar por mi comunidad que siempre ha querido una reina líder, que más allá de tener una corona los apoye, especialmente a niños y jóvenes, quienes también pueden cumplir sus sueños y aquí estaré para ellos.