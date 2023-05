El caleño que le enseña a bailar ‘twerk’ a Georgina Rodríguez

Llegué al twerk cuando tenía más o menos 15 o 16 años. Yo bailo danzas africanas y cuando empecé a investigar fui conociendo esta parte de las danzas rituales de las mujeres y me llamó mucho la atención”.

Jack Gómez.

“Yo no he aceptado porque sé para qué me llevarían a mí, para el salseo, pero mi profesionalidad y confidencialidad van por encima de cualquier cosa”, comentó Gómez en sus historias de Instagram, poco después de subir el video de la famosa bailando, haciendo referencia a las invitaciones a canales de televisión que ha rechazado.

Más allá de que el bailarín esta instalado en España, el twerk lo ha llevado a recorrer el mundo. Polonia, Lituania, Italia, Francia, México, China, Estados Unidos, Chile, Suiza, Bolivia, Ecuador y Argentina son algunos de los países donde ha brillado con su arte.