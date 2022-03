Pero este bailarín soñador, criado en el barrio Chiquinquirá en Cartagena, no solo ha dedicado su vida al baile sino también se considera un excelente barbero. A esto le atribuye que mucha gente lo conozca como “Jhon Barbers”. Además, hace parte de una agencia de comunity manager llamada ‘Bendita profesión’ en España, donde se dedica a todo lo relacionado con publicidad.

Todo este esfuerzo va ligado a su mayor sueño que es “construirle una casa a su madre”, una de sus más grandes admiradoras y a quien no ha visto desde que se fue a España.

“Me gustaría volver pronto a mi país, y a mi ciudad ya que hace 3 años no he vuelto por muchas circunstancias, pero ya tendré el momento de regresar y compartir con toda mi gente, sobre todo para a comer fritos y sentarnos a hablar de todo”, dijo.

Aunque muchos piensan que la vida en el exterior es más fácil, lo cierto es que para Jhon no ha sido todo color de rosa, pues la falta de tiempo para dedicarse al baile le ha frenado un poco su sueño, pues debe dedicarse a sus otras obligaciones para poder sobrevivir.

“Tenemos que hacer otras cosas e ir organizando el tiempo con el baile, y las oportunidades que tengo cuando no tengo rodaje de videoclip, lo que hago muchas veces es que contacto o me contactan vía Instagram con otros bailarines de diferentes países para compartir la danza, la cultura y la gastronomía. He colaborado con amigos de Colombia, Venezuela, Italia, Ghana, España, Ecuador, entre otros países”, comentó el cartagenero.

Pese a que ha participado en videos con artísticas locales como Yoelmin & Jaanboy, Chris & Mouthon, Criss y Ronny, y artistas internacionales como J Álvarez, Herencia de Timbiquí, Melendi, entre otros, el proyecto de Jhon va más allá, pues aspira a seguir conociendo mucha gente para futuras colaboraciones y seguir trabajando de lleno en la barbería y agencia en España para lograr algún día construirle la casa de sus sueños a su mamá.