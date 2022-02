Óscar Ernesto Marrugo Viola, más conocido en el mundo artístico como ’Thugbull’, es un joven cartagenero de 26 años nacido en las entrañas de los barrios populares, es cantautor de genero urbano que se identifica por ser un artista versátil, extrovertido y talentoso.

Thugbull ha desarrollado un flow y estilo único, su voz profunda y su evolución en las rimas es lo que ha generado un gran impacto en su público. Lea aquí: Ed Sheeran y Taylor Swift, juntos en una nueva canción

Su debut lo hizo con una canción que impactó con el recibimiento de sus fans, llamada ´Hey bro´ junto a Kingston Florez, es así como en 2019 tuvo la oportunidad de presentarse en la legendaria Plaza de Toros de Cartagena, donde dice que impuso su sello. También ha logrado compartir tarima con artistas de talla nacional e internacional como Ryan Castro.

Para este inicio del año 2022 Thugbull llega con el lanzamiento de su actual sencillo ‘’Se me da’’, un sencillo de genero urbano en colaboración con el artista barranquillero ‘’Dante Damage’’, canción que fue elaborada en el año 2019, escrita por los dos artistas.

“El objetivo con la canción en esta fecha y en esta forma a principio de año, es dejar por sentado

cómo se me da todo este proceso de lo que es la música, todo lo que un artista como yo debe hacer para sacar su producto adelante, ya que no se cuenta con todos los recursos necesarios, pero se hace la diligencia”, dijo el artista cartagenero.

El cartagenero espera que la gente reciba este nuevo sencillo con mucho cariño, pues dice que este será un año de grandes proyectos y por esto su objetivo es que este sea el himno de motivación de todos los fanáticos cuando le den play al tema en su plataforma favorita.

“Quiero transmitirle al público que trabajando si se dan las cosas y se logran, además, poniendo un punto de referencia para lo que se viene en este 2022”, dijo Thugbull. Le puede interesar: Confirman fecha de estreno de ‘Masterchef’ y más detalles de esta edición

Producción musical de ‘’Se me da’’ estuvo a cargo de los reconocidos productores a nivel nacional e internacional Benny B y FeloBeats. El video musical se trabajó bajo el sello y dirección de Bullrecords Company, desempeñando como director general a Juan Aponte, además, el BTS (Behind the scene) estuvo a cargo de Gozdeag y en la parte de foto fijas del BTS estuvieron a cargo Afrobas.

El video se rodó en una mansión ubicada en Castillo Grande, Cartagena, todo el rodaje se hizo con la cámara cinematográfica Black Magic, pues querían que el audiovisual tuviera una calidad de cine.

Thugbull lanza este nuevo sencillo de manera muy especial para toda su fanaticada y espera que este mensaje llegue a todas las personas en el mundo.