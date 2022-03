El artista cuenta que esta canción está inspirada en la historia de un amigo personal: “Yo me acuerdo que una tarde estaba sentado en mi casa y me llamó ‘Mauro El que Produce’ y me dice Andy escribe algo sobre 2 mujeres, de una se me vino la situación de un amigo a la cabeza y comencé a escribir, tratándome de imaginar cómo sería estar en sus zapatos, ¿Qué es lo que hace que uno se confunda?, ¿Qué te puede brindar una que no te da la otra?”, contó Andy Brand. Le puede interesar: Actriz de La ley del corazón: “Mi papá biológico abusó de mí”

‘Dos mujeres’ es una nueva propuesta musical y Andy Brand espera seguir conquistando al público, local y nacional. En sus redes sociales, donde aparece como @andybrand_oficial, comparte su talento y nuevos proyectos. La canción ya está disponible en todas las plataformas de streaming musicales para que disfrutes de la buena música de este cantante cartagenero.