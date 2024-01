“El arte es para compartir”: Benji Cordero

Tuve la fortuna de escribir una canción con Alex Cuba, lo admiro y hoy me siento honrado al compartir su amistad”

Benji Cordero

“Confieso que el bolero me seduce, es el género que deseo continuar explorando y amaría hacer un álbum, porque me produce felicidad”, agrega.

En ese trabajo apareció el bolero, y se lamenta no pertenecer a unas décadas atrás donde esa música fue objeto de culto con las interpretaciones de artistas como Rolando Laserie o su admirado Nat King Cole, sin embargo, se considera afortunado, sus abuelos Ignacio y Rosalba, y después sus padres, Alfonso y Yolanda, melómanos por naturaleza, se encargaron, sin proponérselo, de cultivar ese gusto.

“La música tiene muchas ramas, todas son divertidas, me enamoré de la composición porque siento que por medio de ese ejercicio puedo ‘visitar’ lo que se anida en mi cabeza. Es una práctica divertida, donde sólo a través de canciones expreso lo que siento, me ofrecen libertad”, manifiesta.

Desde hace algún tiempo dejó los cálidos días barranquilleros para mudarse a Bogotá, allí ha podido desarrollar su carrera como compositor e involucrarse con representantes de la industria. “Le debo mucho a Bogotá, me encanta estar en esta ciudad”, advierte.

Creando para las estrellas

En el país hay una camada de excelentes artistas, una especie de cofradía que se identifica por exaltar la letra y a su corta edad, Benji Cordero ha mostrado su casta, y de qué manera, el relacionamiento con importantes exponentes de la música lo ha llevado a ser firmado como compositor para Sony Music, al tiempo que sus temas engrosan la selecta lista de álbumes que están llamados a perdurar.

Es así como “Duele”, una canción que se inspira en una historia real, hizo parte de “Décimo cuarto”, el álbum de Andrés Cepeda que se alzó con el Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop”, siendo una composición de Benji con el también artista Gusi.

Recuerda que esa letra hizo parte de una sesión que se adelantó en pandemia, sin embargo, cuando ya estaba lista la maqueta, ambos coincidieron en presentársela al bogotano, allí encontraban los acordes perfectos de identifican su estilo, ahora saben que fue una decisión acertada. Benji advierte que ha sido uno de los mejores momentos que le ha regalado su profesión, Cepeda no dudó en sumarla a su disco cantándola a dúo con Gusi y él tuvo el honor de dirigir las voces.

“La música me ha dado las amistades más bonitas, allí incluyo a Alejandro González, quien me dio el espaldarazo cuando grabamos ‘Chiquita’, lo que me llevará a debutar como cantautor, un proceso que adelanto de manera lenta pero segura y al que le sumo ‘Clásico’, al lado de Sebas”, manifiesta emocionado.

La versatilidad musical de Benji lo mantiene explorando desde su comodidad, es así como puede interpretar una ranchera, o un bullerengue, sin obviar el bolero. Tiene tantas ideas, que ahora trabaja en el orden que quiere dar a su proyecto propio. Recientemente grabó con El Vega una canción muy especial y hasta una ranchera con Pipe Bueno.

La idea es que estos sencillos se puedan condensar más adelante en un álbum, es consciente de que como compositor la industria le tiene total reconocimiento, sin embargo, ahora se enfoca en su faceta de intérprete, que requiere de tiempo para darse a conocer.

Benji compara su amor por la música con el sentimiento hacia sus padres, de forma incondicional y sin esperar nada a cambio. “Si me da para comprarme un Mercedes, soy feliz, pero si sólo puedo comprar una moto, también estaré satisfecho, al final se trata de disfrutar el proceso”, advierte.

La visión que este barranquillero tiene de su proyecto es muy amplia y afirma que la música es un arte para compartir, las competencias las deja para los deportistas, prefiere que esa relación con las letras y sus colegas se siga manteniendo sana.

Aunque ya ha cumplido muchos sueños sin proponérselos, ahora espera seguir viviendo de lo que hace, organizar una gira y alcanzar su primer Grammy, porque ya supo lo que era estar cerca con un tema integrado a un álbum ganador.