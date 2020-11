Sin embargo en horas de la tarde de este sábado sorprendió a más de uno con una serie de videos que compartió en Instagram, donde pidió ayuda a sus seguidores pues desde hace tres días se encuentra en una clínica en Cali con fiebre alta y con los pulmones inflamados pero que a pesar de los síntomas, en el centro hospitalario no lo habían atendido. Bastidas afirmó que aunque le hicieron varios exámenes, entre esos la prueba de COVID-19, aún no le entregan los resultados.

“Ya son 3 días internos. Parece que el propósito de estar acá es deteriorarse más. No han entregado las pruebas, necesito saber. Ayúdenme a hacer bulla. [...] Me atienden solo enfermeros, quizás amables, pero la amabilidad me importa un culo porque me estoy muriendo y a nadie le importa”, se le escucha decir en los videos.

Mauricio expresó que ha pedido en reiteradas ocasiones que lo vea un médico pues hasta el momento ha sido atendido por enfermeros.