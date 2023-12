El actor Gérard Depardieu enfrenta nueva acusación por agresión sexual

La actriz francesa Hélène Darras ha denunciado por agresión sexual al actor Gérard Depardieu, quien además de haber sido señalado este año públicamente por una quincena de mujeres por sus comportamientos sexuales inapropiados, contaba ya con una denuncia por violación de 2018.

La nueva querella fue presentada en París el pasado septiembre, a raíz de la colaboración de Darras con una investigación periodística sobre Depardieu del canal público France2, que se emitirá mañana pero cuyos detalles ha avanzado hoy en parte el portal France Info, también público.

Los hechos denunciados que no están todavía prescritos y que se remontan al rodaje de la película "Disco" (2008), de Fabien Onteniente y en el que Darras obtuvo un pequeño papel secundario. De acuerdo al testimonio de esta actriz, Depardieu, que olía a alcohol durante la filmación y la miraba "como si fuera un trozo de carne", la agarraba por la cintura para acercársela y le tocaba la cadera y las nalgas.

También le propuso ir a su camerino con él, a lo que la actriz se negó, pero eso no impidió supuestamente al actor continuar con sus tocamientos entre toma y toma. La actriz explica que no dijo nada durante el rodaje por temor a represalias para su carrera, ya que Depardieu era el “rey en el plató”, pero escribió un diario de aquellos días.

"Soy extra, aún no he terminado la escuela de arte dramático y quiero ser actriz. No quiero estar en la lista negra a los 26 años", rememoró Darras en el programa "Complément d'Enquête". La denunciante, pese a no haber presentado demanda hasta este año, sí había dado su testimonio con la policía para apoyar la querella que la también actriz Charlotte Arnould presentó en 2018 por violación.