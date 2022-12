El actor de Hollywood que Harry y Meghan eligieron como padrino de su hija

Sin embargo, ese no fue el único aspecto de sus vidas en el que los duques hicieron énfasis. También mencionaron a la persona que fue como su “ángel de la guarda” cuando llegaron a Estados Unidos tras abandonar la realeza. Le puede interesar: “Hipócritas”: prensa sobre acusaciones de Harry y Meghan en serie de Netflix

Tras las declaraciones de la pareja, internautas han reaccionado en redes y se preguntan ¿quién es Tyler Perry?, es un actor, productor y humorista afroamericano, de quien Harry y Meghan conocían solo el nombre.

Fue él quien recibió a los duques de Sussex en la primavera del 2020, cuando llegaron a Los Ángeles. Según la pareja, el actor se convirtió en un "maravilloso amigo" al que no conocían, pero que creía en ellos y los "quiso ayudar".

Durante su aparición en el documental, Perry confesó que lo que le hizo "simpatizar" con Harry y Meghan, en primer momento, fue el padre de la actriz, Thomas Markle: "Poco antes de la boda le mandé una nota para que supiera que la vida le había preparado para ese momento, o eso creía yo", reveló.

Meghan, por su parte, confesó la razón por la que entró en confianza con Tyler Perry: "Pasó el tiempo y un día en Canadá le llamé, años después, era la primera vez que hablábamos. Yo estaba muy mal, no hacía más que llorar y llorar. En ocasiones es más fácil abrirte con alguien que no te conoce de nada y eso me sucedió con Tyler".

Por otra parte, se conoció que el también productor les dejó una de sus casas cuando llegaron a Estados Unidos. Al parecer, Perry se convirtió en el ángel de la guarda de la familia de los duques durante los momentos más difíciles. Esa es la razón por la que decidieron que él era el indicado para ser el padrino de su hija menor, Diana Lilibet.