El actor Andrés Parra defendió la narcoserie de Netflix ‘Griselda’

Para Parra, la visibilidad que tiene la TV y cine en los temas de narcotráfico colombiano siempre ha despertado en la sociedad una debate que para él no se conduce por el camino que debe llevar, sino que se convierte en una conversación plana y sin fundamento.

“Porque nos da pena que nos conozcan, somos una sociedad a la que le gusta meter la basura debajo del tapete, somos como ese esposo que le pega a la mujer, pero en las fiestas aparenta ser el marido perfecto”, aseguró Andrés Parra sobre la polémica y escozor que generan las narcoseries.

Asimismo, el actor fue crítico con la sociedad colombiana: “nos escandaliza una serie de narcos, pero no hay problema en que los narcos sigan financiando nuestros políticos, eso sí, no daña la imagen del país. Es una posición muy hipócrita e ingenua, eso es ser muy infantil o estar en un país que no es el de uno. La serie es la que desemboca toda la ira y la frustración, cuando deberíamos ocuparnos de lo realmente importante, que es porque seguimos siendo un Estado tan relacionado con el narcotráfico”. Lea aquí: Griselda: actores defienden la serie “es pionera en abordar el machismo”

Por otro lado, compartió su proyecto como presentador del stand up comedy ‘Venga que sí es para eso’ en el auditorio Marie Poussepin (Envigado) durante dos semanas en Antioquia, el 17 de febrero. Para los que deseen asistir al debut de Parra en el mundo de la comedia, podrán adquirir sus entradas en www.allticketscol.com.