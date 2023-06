Eix continúa a la vanguardia tras salir del “Manicomio”

Considerado como una de las estrellas actuales de la música urbana en Puerto Rico, Eix se reafirma en su propuesta musical y comprueba que los sueños se cumplen en la medida de que se luche por los mismos.

“Dije que sería una estrella y aunque no sabía en qué ámbito, tenía la seguridad de que iba a brillar. Primero fue el béisbol, pero a los 14 años descubrí la música cuando un primo me llevó a un estudio y encontré todo lo que podía expresar, además mis compañeros de colegio se identificaban con lo que estaba cantando, me programé, se acabó el deporte, y encontré el norte que no había descifrado, hacer música es lo mío y las canciones me salen del corazón”, manifiesta emocionado.