Egan Bernal, el hasta hoy campeón vigente del Giro de Italia, fue uno de sus principales quemados. “Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...”, dijo en Twitter el ciclista al que le llovieron críticas cuando hizo público su respaldo al exalcalde de Medellín. Lea aquí: Expertos en moda analizaron la imagen de los candidatos presidenciales

A la fila de cantantes se unió Lucas Arnau: “La mejor frase que he escuchado en los debates presidenciales es una que dijo Federico Gutiérrez: la gente no es boba”. Como no falla en las redes, el artista recibió una paliza a punta de comentarios de la gente y les devolvió diciendo: “!Como les duele que un artista tenga una opinión política, pero resulta que antes de ser artista fui Colombiano y estoy en todo mi derecho de opinar, como cualquier Colombiano. ¡No me ofendan sus comentarios llenos de odio y división, acá siempre se dirá lo que se piensa y punto!”.

Entre los deportistas que también se quemaron hoy con Fico estuvo la olímpica Jackeline Rentería, que, además es excandidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

El volante Juan Fernando Quintero y el exfutbolista Jhon Jairo Trellez también habían mostrado su apoyo al hasta hoy candidato de Equipo por Colombia. Le puede interesar: Marbelle abandonaría Colombia gane o pierda Gustavo Petro

A pesar del apoyo de los cantantes y los ciclistas, a “Fico” solo le fue bien en su departamento: Antioquia. En el resto del país se quemó junto con sus seguidores. La foto electoral también demuestra que la periferia del país se decantó por Gustavo Petro, mientras que en los departamentos centrales punteó Rodolfo Hernández, que se metió de repente en la recta final y tocó la orilla primero que el exalcalde paisa.