Edgar Barrera, el compositor más nominado en los Latin Grammy 2023

El compositor, productor y músico Edgar Barrera, el más nominado en la presente edición de los Latin Grammy, ha celebrado este martes la labor que hacen estos galardones para visibilizar la labor de quienes están “detrás de las canciones” y no solo de los grandes nombres frente al micrófono.

Poseedor ya de 18 de estos premios, es por segundo año consecutivo la figura con más opciones de triunfo pues su nombre aparece en 13 categorías de esta edición, muchas en las categorías reinas gracias a su faceta de productor y compositor, por encima de Shakira, Karol G y Camilo.

“En cualquier caso, a mí no me gusta el protagonismo, sino que veo mi trabajo como una vía para ayudar a los artistas en sus carreras y lo que me motiva es seguir trabajando con ellos”, ha precisado este martes en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (España), donde este jueves tendrá lugar la gran gala de los Latin Grammy. Lea aquí: A pocos días de la gala de los Latin Grammy en Sevilla; aquí le contamos

De origen mexicano y afincado en Estados Unidos, acaba de sumar a todo ello una nueva nominación a la próxima edición de los Grammy estadounidenses como compositor del año no clásico por sus recientes proyectos junto a Don Omar (’Cuestión de tiempo’), Karol G (’Gucci Los Paños’), Christian Nodal (’La Despedida’) o Rels B (’Yo Pr1mero’), entre otros.