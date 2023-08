¡Duque ganó! Mujer se retractó por rumor entre modelo y Rauw Alejandro

“Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamentó profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su entorno”, declaró Julia García a través de un video.

“Cualquier persona puede llegar a decir lo que quiera de otros y no pasa nada. Solo con retractarte solucionas todo y, en realidad, ya el daño está hecho”, añadió molesta con lo ocurrido.

Sin embargo, la modelo colombiana aseguró en el programa Desnúdate con Eva, que la retractación hecha no le sirve de nada porque es a ‘medias’. Para ella, lo que escribió Julia es un discurso disfrazado para quedar bien ante las personas.

Rauw Alejandro, como parte involucrada, negó que su ruptura con la cantante española fuera por terceras personas o infidelidad.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, escribió en sus redes sociales.