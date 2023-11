Dua Lipa vuelve a tomar la ruta que lleva al éxito

“Esta canción representa las partes más ligeras y liberadoras de mi soltería”, dice la artista. “’Houdini’ es muy irónica, explora la idea de si alguien realmente vale la pena o si simplemente los ignoraré al final. Nunca sabes a dónde te puede llevar algo, esa es la belleza de estar abierto a lo que la vida te presente. Estoy emocionada por compartir esa sensación de dicha desafiante con mis fans”. (Lea aquí: Santiago Cruz y Timø se unen para dar “Golpes contra las paredes”)

La canción fue escrita por Lipa, junto con Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. y Kevin Parker de Tame Impala, un grupo que actuó como colaboradores fundamentales en todo el proyecto, y fue producida por Parker y Harle. “Gran parte de este álbum fue escrito en esos momentos alegres de caos absoluto y cómo me movía por el mundo con ligereza y optimismo, independientemente del resultado”, dice Dua.

Dua ha alcanzado el estatus de súperestrella tanto en el escenario como fuera de él, gracias a sus numerosas pasiones fuera del mundo de la música. En 2022, Dua lanzó Service95, una plataforma editorial global de estilo, cultura y sociedad inspirada en su hábito de toda la vida de curar extensas listas de recomendaciones. El podcast acompañante, Dua Lipa: At Your Service, presenta conversaciones reflexivas con invitados de alto perfil, desde colegas artistas y músicos hasta autores y activistas, y ha sido elogiado en publicaciones como The Sunday Times, Vogue y The Guardian, y fue nombrado uno de los mejores podcasts de 2022 por Spotify. La pasión de Dua por la lectura y su afinidad por contar historias la llevaron a lanzar la tercera y última rama de la plataforma, el Service95 Book Club.

Como icono de la moda, Dua ha aparecido en la portada de las principales revistas especializadas de todo el mundo, desde Vogue y Elle hasta W y Dazed. Más recientemente, Dua co-diseñó la colección “La Vacanza” de Versace, junto a la icónica Donatella Versace. La colección de ropa de mujer debutó en un desfile de moda en Cannes en mayo de 2023, que Vogue calificó como “la colaboración más candente del verano”, mientras que la reseña de Vogue Runway del espectáculo lo elogió como “un guardarropa veraniego instantáneamente deseable y halagador”.