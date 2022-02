Draco Rosa

“Todos los días celebro que me estoy levantando. Sabemos que mucha gente ni se levanta... Mañana van a quedar miles de personas en el mundo que no se van a levantar y no sabemos por qué murieron. Yo celebro el despertar, estoy vivo”, reflexiona.

La guerra es arcaica, es estúpida

Draco Rosa no vacila en calificar la guerra como algo “arcaico” y “estúpido”, por lo que los pueblos deberían apartar a los dirigentes que crean esos problemas.

“En los 70 pensaban que la guerra era un mal necesario, estaban convencidos de eso. Hoy en día digo que es una estupidez, un gran atraso”, dice Draco en referencia a lo que sucede en Ucrania, invadida por Rusia.

Remarca que por lo general los pueblos lo que quieren es vivir, ver crecer a los hijos, “mantenernos creativos”.

“Eso es vida, la guerra es una estupidez arcaica”, dice y concluye: “lo de Ucrania es un desastre”.