“Dos puños míos”: Aída Victoria y Valeria Giraldo se lanzan dardos en redes

El enfrentamiento a través de redes entre las influencer colombianas Aída Victoria Merlano y Valeria Giraldo parece no tener fin, y en las últimas semanas, ambas han intensificado su disputa en las plataformas digitales con declaraciones directas y mensajes sarcásticos.

La tensión entre Merlano y Giraldo ha estado en curso durante un tiempo, y recientemente, las declaraciones de la barranquillera sobre la ex Miss Medellín han vuelto a encender la polémica. Merlano expresó en un tono sarcástico: “Me cae como un c***. Yo la veo supercarismática, inteligente, hace unos comentarios muy profundos y me parece una tipaza, brillantísima (...) Me parece una tipa brillantísima, supercapacitada y no sé, yo soy loca, por eso me cae mal”. Lea aquí: Video: “Me la sueño como yo”: Aida Victoria Merlano quiere ser mamá

Las palabras de Merlano desencadenaron una serie de respuestas por parte de Giraldo en su cuenta de Twitter, sin mencionar directamente a la influencer. Giraldo comentó sobre las personas que critican la vida de los demás y expresó su preferencia por evitar conflictos y disfrutar de su propia vida.