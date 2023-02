“Dos mujeres se metieron a mi cuarto”: Yeison Jiménez sobre intento de abuso

Yeison Jiménez, cantante.

En medio de estas situaciones, se halló cara a cara con una que sería el doble de incómoda que todas las anteriores. Y es que a través de redes sociales una mujer estaba dispuesta a pagarle para que sostuvieran relaciones sexuales.

"Hubo una muchacha por Instagram que me escribía mucho que cuánto le cobraba para estar con ella. Me decía: 'Mira, yo simplemente tengo mi dinero, soy una empresaria y me gustaría saber cuánto me cobras por estar juntos'. A lo que yo le respondía de forma negativa", contó.