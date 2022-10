¿Dónde está Amaia Montero?, desconocen su paradero tras preocupante publicación

Preocupación. Ese es el sentimiento que embarga a los verdaderos fanáticos de Amaia Montero.

Hace escasos días, la cantante española, famosa por haber sido vocalista de La oreja de Van Gogh, publicó una fotografía en Instagram que de impactó: en la imagen, Amaia luce desmejorada, pero preocuparon aún más las palabras que acompañaron la imagen.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió además la artista española de forma enigmática entre los múltiples comentarios que despertó esta fotografía, publicada dos veces en Instagram. Lea aquí: Amaia Montero: el drástico cambio de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh

En otro mensaje, en respuesta a sus seguidores sobre cómo se encontraba, Montero se limita a señalar: “Destruida”.