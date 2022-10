Don Omar sobre Daddy Yankee: “Se quiso limpiar el cu... conmigo”

Omar Ladrón, nombre de pila de Don Omar, dijo que su rivalidad con The Big Boss empezó en un concierto que Don Omar le había propuesto hacer a Rafael Pina bajo el nombre de Don vs Don. También añadió que Pina le propuso incluir a Yankee en ese proyecto.

La discusión dio pie cuando empezó a gestarse la gira The Kingdom, pues cuenta el intérprete de ‘Salió el sol’ que a Daddy Yankee no le gustó la logística y escenografía que propuso Don Omar, pero lo que rebasó el vaso fue lo que pasó después de terminar el show, pues el periódico más importante de Puerto Rico publicó en portada: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, narra Don Omar a El Chombo.