Don Omar responde a ataques de Raphy Pina: “Tú lo que estás es preso”

Luego de las duras declaraciones de Don Omar sobre su relación con Daddy Yankee y Pina Records durante una entrevista con el productor panameño, El Chombo, la polémica sigue más vigente que nunca. Omar Ladrón, nombre de pila de Don Omar, dijo que su rivalidad con The Big Boss empezó en un concierto que Don Omar le había propuesto hacer a Rafael Pina bajo el nombre de Don vs Don. También añadió que Pina le propuso incluir a Yankee en ese proyecto. (Don Omar sobre Daddy Yankee: “Se quiso limpiar el cu... conmigo”) La discusión dio pie cuando empezó a gestarse la gira The Kingdom, pues cuenta el intérprete de ‘Salió el sol’ que a Daddy Yankee no le gustó la logística y escenografía que propuso Don Omar, pero lo que rebasó el vaso fue lo que pasó después de terminar el show, pues el periódico más importante de Puerto Rico publicó en portada: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”. Pese a revelar estos detalles, Don Omar dijo que se siente feliz por la gira ‘La Última Vuelta Word Tour’ con el que se despide su colega, Daddy Yankee, de la música. Don también dejó en claro que tarde o temprano ese día tenía que llegar: el de revelar cuál fue el detonante de las diferencias que tuvo con Yankee y Pina. “Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramon estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el culo conmigo... si, pero les dije: ‘va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte’, y los invito a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias”, expresó ‘El Rey’.

Pina lo calificó de “bocón” Ante estas palabras, Pina no se quedó callado y desde la cárcel le envió un contundente mensaje al Don, calificándolo de “bocón”. “De todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de ‘bocón’. Y como dices que me conoces, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que, como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento ‘perfecto’, para con malas intenciones distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro; y que como su ‘complice’ se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir”, fueron las primeras líneas que escribió el también esposo de Natti Natasha. Finalmente, el dueño de Pina Records le envió una pulla a su rival al asegurar que, aun cuando dicha gira se canceló por la renuncia del intérprete de ‘Taboo’ , sus ingresos y los de Daddy Yankee se multiplicaron con ‘Legendaddy’.

“Por último y no menos importante, te agradezco públicamente, el que gracias a ti y tus acciones estoy trabajando desde el 2016 con el mejor de todos los tiempos y, desde la lejanía, disfrutando de su retiro digno, el cual lo concluirá en la Tierra, el cual vive y lo vio crecer: Puerto Rico, donde él se convirtió, no en un ‘Rey’, sino en una leyenda. Además, el dinero que no pudimos generar en ‘Kingdom’, lo multiplicamos por cien en ‘Legendaddy’ ¡Gracias por eso William!”, concluyó. ¿Qué dijo Don? La respuesta de Don Omar no tardó en llegar a Pina. “Tú no estás ‘ready’, tú lo que estás es preso y ¿amenazándome desde allí?”, cuestionó el puertorriqueño desde su cuenta de redes sociales, “hay que estar volviéndose loco”.

No solo eso, en un mensaje más le lanzó una advertencia a Pina: “ Voy contigo ‘documento’ en mano para que no me falle ningún detalle y se sepa lo tuyo en la calle”.

Asimismo, el productor urbano contestó rápidamente en sus redes. “Loco estás tú que estás pendiente a un preso, ¡estúpido!”.