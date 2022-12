Doble de Nicky Jam, herido tras accidente por hueco en avenida de Medellín

“Yo no conocía el estado de la vía y cuando pasaba después de la cámara de fotomultas tuve un accidente gravísimo. No hubo otro vehículo implicado, otra persona, sino que fue una caída en el hueco de esos”, comentó Esteban Duque, nombre de pila de este artista, quien también hace presentaciones musicales.

El accidente de este artista se registró a las 2:00 de la mañana del pasado 3 de diciembre cuando salía de un establecimiento comercial donde se encontraba cerrando un negocio. Se transportaba en una motocicleta de alto cilindraje, la cual se desestabilizó al pasar por una de estas fallas pendientes por reparar en el corredor.

“La rótula de mi rodilla quedó completamente destrozada y no me han podido hacer la cirugía por una lesión de los tejidos blandos. Llevo una semana y media en la clínica y estoy esperando para que me puedan hacer la reconstrucción de la rótula y mirar qué otros daños hubo. Después hay que mirar si es necesario hacer una segunda cirugía”, comentó el doble del reguetonero estadounidense.