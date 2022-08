¿Dj Tremendo reconoció o no a la nieta de Papoman como su hija?

“Después de la tormenta, viene la calma”, así reza el viejo dicho que hoy se cumple en la familia de Papoman, pues dice que el nacimiento de su nieta solo trajo felicidad y armonía a su hogar, especialmente luego de la fuerte polémica que se vivió entre padre de la bebé (Jader Tremendo) y abuelo, a pocos meses del nacimiento de la pequeña.

Aunque inicialmente el intérprete de ‘La monita retrechera’ le había dicho a este medio que más o menos al mes de nacida les mostraría a sus seguidores a su “morena hermosa”, pues no fue sino hasta los tres meses que decidieron publicarla en las redes sociales. En un video publicado en la noche del martes 23 de agosto, el Papo reveló la razón por la cual no mostró en el tiempo antes mencionado a su nieta, pues todos sus seguidores estaban muy atentos para ver a la hija de Dj Tremendo. Lea aquí: Papoman vs. Jader Tremendo, la nueva polémica en la champeta

“Quiero explicarle a la gente por qué no habíamos mostrado a Aina... Bueno, yo, como el abuelo de Aina, soy un hombre de Dios, yo le dije a mi esposa Yohanna y a Yorgy, su mamá, le dije: ‘Hija, vamos a brindarle los tres meses a la trinidad, a Dios’, que es: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer mes se lo regalamos al Padre, el segundo mes se lo regalamos al Hijo y el tercer mes al Espíritu Santo. Por eso no habíamos querido mostrar a la bebé”, explicó Papoman.