DJ Marcela Reyes, capturada por exigir el pago de su plata, ¿qué pasó?

“Ay bebés, cosas que solo me pasan a mí. En este momento estoy capturada, me llevan a una estación por querer cobrar lo mío. Ya les había contado de esta persona que me robó”, afirmó en video.

En otras imágenes se observa cuando llega la Policía a calmar a la DJ de guaracha y ella les dice: “Él (denunciante) no quiso salir y vea. El que nada debe, nada teme. Yo soy una mujer de bien y... triste, porque uno pagando ese poco de plata. A mí me va bien, pero por qué tengo que pagar deudas que no son mías... ¿sí me entiende?”. (Lea también: Carmen Villalobos y presentador venezolano sí son novios, él lo confirmó)

Llama la atención que la DJ paisa en ningún momento nombra a la persona que le está debiendo tanto billete, por lo que varias personas opinan que Marcela Reyes solo está llamando la atención del público; y tiene sentido, ya que el próximo lunes se estrena ‘Survivor, la isla de los famosos’ a las 8:00 p. m. por el canal RCN, donde ella participa.