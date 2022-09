Diva Jessurum: este es el tipo de cáncer que padeció la presentadora

“Yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí, si yo pude tú puedes”, dijo además, con el fin de aprovechar su fama para motivar a quienes atraviesan por esta enfermedad. Vea aquí: En fotos: el increíble cambio físico de Diva Jessurum

“Me concentré en luchar por mi vida, en no fallar en mi trabajo, en cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Me pasaron mil cosas, unas buenas y otras fueron inesperadas. Aprendí que el cáncer hay que aceptarlo y abrazarlo. Lo que no se acepta no se combate, para erradicarlo hay que conocerlo muy bien y de cerca. Cuando sabes qué tienes, lo combates de la mano de Dios. Hoy soy una nueva mujer, más fuerte, más valiente y soy realmente feliz. Estoy viva, casi que no”. Le puede interesar: Esto le dijo Diva Jessurum a hombre que le ofreció sus espermatozoides