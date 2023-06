“Dios mío”: la escultural figura que Claudia Bahamón presume a sus 44 años

“Noo, no aguanta, tengo 44 años, no no no, las únicas que aguantan tener hijos como a los 50 son las estrellas de Hollywood y yo soy Hollyhuilense... con 44, no, no aguanta, ni me digan pues que va a tener otro hijo porque la embarra”, dijo en video.

Cabe mencionar que la famosa presentadora hace poco habló de la crisis matrimonial que vivió en la pandemia, también durante una entrevista con Eva Rey, habló de cómo es la relación y la confianza que tiene con sus hijos, los cuales se encuentran en la adolescencia y preadolescencia.