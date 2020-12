Según Adriana Restrepo, “Dentro de las nuevas audiencias encontramos comentarios de niños de nueve o diez años que acaban de descubrir la música de Diomedes, algunos de ellos llegan a decir: ‘Yo no sabía que ya se había muerto’, lo que ha sido una gran sorpresa para nosotros, porque cuando empezamos a desarrollar toda esta recopilación de su música en los digital, pensamos en una audiencia mucho más adulta, y desbordado el territorio nacional, convirtiéndose en tendencia en países como Panamá, Venezuela, República Dominicana y Nicaragua”.

Así, uno de los primeros pasos, era empezar a llevar, parte de ese material al mundo digital, a través de video lyric, “porque en los años ochenta, en nuestro territorio, no era tan normal hacer videos, y de esa época, videos oficiales de Diomedes son muy pocos. La reacción de sus fanáticos ha sido increíble, logrando un crecimiento del canal de un 700% de 2019 a 2020, un tanto porque la pandemia hizo que se consumiera mucho en Youtube, y por otro lado, la audiencia de Diomedes empieza a crecer a partir de los 9 años de edad, quienes descubrieron al Cacique en Youtube y se están trasladando a las plataformas de audio”, continuó Restrepo.

Pero si bien, ‘El Cacique’ partió a temprana edad, los ‘diomedistas’ no han dejado de serlo, de disfrutar su música y mantener vivo su extenso legado, el cual no dejan de conocer y sin saber, que aún existen sorpresas que poco a poco irán conociendo, como material inédito de Diomedes Díaz.

*ENCUENTRO CON EL TESORO*

En esta búsqueda, en medio de una gran cantidad de archivos físicos en distintos formatos, muchos de ellos bastante antiguos y no clasificados de la manera como hoy en día se realiza, se han venido encontrando con material inédito del Cacique.

“A la fecha, hemos encontrado cerca de 15 canciones inéditas en las que ya estamos trabajando, remasterizando para sacarlas de muy buena calidad. Es posible que exista más material inédito, pero por la pandemia no hemos podido desplazarnos hasta las bodegas para seguir buscando, pero el canal tendrá el 100% del material con el cual cuente Sony Music sobre la vida artística de Diomedes”.

Y agregó: “Sabemos que en la bodega tenemos material que por distintos motivos no había sido digitalizado y subido a los canales, porque en géneros como el urbano la transición entre lo físico y digital se dio de manera natural, pero no fue igual en el vallenato, donde falta mucho de la discografía de grandes iconos, no solamente Diomedes”.

Todo esto en medio de una pandemia donde los conciertos digitales, en Colombia, han sido liderados precisamente por artistas del género del vallenato.

“Creo que la gente necesita bailar así sea desde sus casas, y más cuando llegan estas fechas de celebración de Navidad y Año Nuevo, por lo que encontraron la forma de conectarse con un público a través de una pantalla”, continuó la Presidente en Sony Music Región Andina.

Una de las preguntas que sin duda, muchas personas amantes de la música vallenata se hace, es sobre la posibilidad de la aparición de un fenómeno musical parecido al logrado por Diomedes Díaz.

“Este país tiene un talento tan grande que sólo necesitamos apoyarlo. Silvestre es un artista arrollador y tiene apenas 40 años, por lo que le falta mucho por crecer. Tenemos talento en todos los géneros y todas las ciudades, lo que se demostró en la pasada entrega de los Latin Grammy con más de 25 galardones para los artistas nacionales”, finalizó Adriana Restrepo