¡Dijo que sí! Becky G se casa con el deportista Sebastián Lletget

“OMG Mamiiii que todas las noches sean de boda y que todas las lunas seannnn de miel. FELICIDADES”, fue el mensaje de la colombiana Karol G, con la que Becky tiene la colaboración del tema ‘Mamii’.

Cabe recordar que Becky G y Sebastian Lletget se conocieron en 2015 en el rodaje de la película Power Rangers, en la que la cantante participó. Fue su compañera de reparto Naomi Scott quien se lo presentó, ya que ella estaba casada con otro futbolista que jugaba en el mismo equipo que él: Los Ángeles Galaxy.

“Sebastian y yo nos conocimos cuando grababa Power Rangers, todo fue por mi co-estrella Naomi. Ella está casada y su esposo y Sebastián jugaron fútbol juntos. Así que cuando Naomi me conoció, dijo: ‘Chica tú eres genial, tú te mereces estar con un hombre’, y yo le dije: ‘No, yo no quiero estar con nadie, yo ya he estado ahí, ya he intentado eso de las relaciones, y estoy enfocada en otras cosas ahora, estoy bien’. Y ella dijo: ‘Está bien, yo ya sé con quien te vas a casar”, reveló Becky G en una entrevista. (También puedes leer: ¡Pálido! Así quedó Silvestre Dangond por extraño hombre que se subió a tarima)

Así las cosas, los famosos tuvieron su primera cita, que hoy la califican de “mágica”. Hablaron bajo la luz de la luna, comieron sushi y se revelaron muchos secretos y datos, descubriendo que tenían muchas cosas en común.

El anuncio del compromiso no es ninguna sorpresa porque ambos habían dicho que estaban interesados, sin embargo, no se sabía cuándo se cumpliría la fecha.