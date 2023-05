“Dijeron que había muerto”: impactante relato de integrante de ‘Día a Día’

Mucho tiempo antes de convertirse en uno de los chefs más queridos de Colombia, fue el protagonista de una fuerte experiencia que estuvo a punto de truncar el destino que hoy día vive como una estrella de televisión.

En una historia que relató en una entrevista a Bravissimo, el programa de fin de semana del canal City Tv, todo sucedió a la edad de 12 años, mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Girardot, Cundinamarca. (Le puede interesar: Carlos Calero habla de las secuelas que ha tenido por el COVID-19)

“Estaba parado en un muelle con mis amigos y llega una niña inocente, traviesa, de 15 años, a sacar la moto de su papá sin permiso”, relató el integrante de Día a Día’, “Se puso a dar vueltas, se acercó al muelle y el timón se bloqueó. La moto siguió y me estrelló. No tengo idea de la velocidad, pero me acuerdo de la cara de angustia de la niña. Caí al agua y quedó mi pelo flotando”.