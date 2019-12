Diez grandes fenómenos culturales de la década impulsados por latinos

6.- SOFÍA VERGARA ABRE EL CAMINO A LAS ARTISTAS QUE NO HABLAN UN INGLÉS PERFECTO.

El español le cayó muy bien a Netflix, que logró éxito entre los críticos y el público internacional con su serie bilingüe “Narcos” y, en la misma plataforma de streaming, la producción española “La casa de papel” se convirtió en la más vista en todo el planeta, entre las que no fueron hechas en inglés.

La televisión en inglés recibió una buena sazón. Tres producciones latinas dejaron una huella profunda en la década de los 2010. “Jane The Virgin”, la versión en inglés de la telenovela venezolana “Juana la virgen” se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en octubre de 2014.

4.- “JANE THE VIRGIN” TRASCIENDE LO LATINO.

En 2015, una neoyorquina de padre dominicano se convirtió en la participante más popular de la serie del canal de cable “Love & Hip Hop: New York”. Con el nombre artístico de Cardi B., Belcalis Marlenis Almánzar había llegado a revolucionar la industria discográfica con sus canciones.

8.- JOSÉ ANDRÉS VA MÁS ALLÁ DE LA GASTRONOMÍA

En 2012 y en 2018, la revista Time incluyó al chef español en su lista de las 100 personalidades más influyentes del año. La primera vez, fue uno de los múltiples reconocimientos a sus aportes a la gastronomía internacional.

Sin embargo, la segunda fue por su increíble labor con su organización World Central Kitchen, que en los días posteriores al paso de María por Puerto Rico sirvió miles de comidas a los damnificados. Su labor también le valió, entre muchos otros reconocimientos, el premio al Humanitario del año en 2018 de la prestigiosa James Beard Foundation, que reconoce a los que se destacan en las artes culinarias.

9.- EL ÓSCAR AL MEJOR DIRECTOR DE HABLA NO INGLESA TIENE ACENTO MEXICANO

Entre 2013 y 2019, cinco de los Óscar en la categoría de mejor director quedaron en manos de mexicanos. El primero fue Alfonso Cuarón con “Gravity”. En 2014 y 2015 le siguió Alejandro González Iñárritu con “Birdman” y “The Revenant”. En 2017, le tocó el turno a Guillermo del Toro con “The Shape of Water”. Cuarón repitió este año con “Roma”.

10.-VICTORIA ALONSO SE CONVIERTE EN LA PRODUCTORA MÁS PODEROSA DE HOLLYWOOD

La argentina Victoria ha sido productora o productora ejecutiva de las cintas de Marvel Iron Man, Captain America, Thor, Guardians of The Galaxy, Ant Man, Black Panther, Spider-Man y The Avengers, incluyendo “Avengers: Endgame”, la película más vista de la historia.