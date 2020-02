Diez canciones para celebrar el cumpleaños de Daddy Yankee

Hoy no es un día cualquiera en el mundo del reguetón, pues está de cumpleaños el ‘Big Boss’, Daddy Yankee.

Seguidores aprovecharon para felicitar al reguetonero a quien no le pasan los años, pues se mantiene con su apariencia casi que tan joven como la primera vez que se le vio cantar.

“Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia. Hoy y todos los días, le agradezco a Dios por permitirme aprender de un genio de la industria. Feliz cumple @daddyyankee Gracias por motivarnos a seguir el camino correcto con disciplina, respeto y humildad”, fue el mensaje con el que Natty acompañó la foto junto al Big Boss.

Aquí te dejamos 10 éxitos con los que celebramos la vida del máximo cantante del género urbano.