‘Día a Día’ será hogar de paso de Nina, una perrita víctima de maltrato

Nina es el nombre de una perrita que fue rescatada por la Fundación Animal Voices, de Zipaquirá, hace 2 años fue abandonada y además sufrió 7 puñaladas en su cuerpo. En el programa de ayer, los presentadores del programa de Caracol, no pudieron evitar conmoverse y reflexionar sobre el trato que algunas personas tienen hacia los animales.

Iván Lalinde fue uno de los más afectados con la situación de Nina y rechazó la actuación de quienes le hicieron tanto daño. "Además, la historia de Nina no es solamente de abandono, es una barbarie y es atroz. La encontraron hace dos años, apuñalada, tenía siete puñaladas. Cuando empecé a tocar a Nina, empecé a notar las cicatrices y hoy es un milagro de vida, de aproximadamente once añitos", expresó.