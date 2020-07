¡Destrozada! Yina Calderón no quiso revelar qué le pasó a su camioneta

Hace unos días la empresaria decidió responder algunas preguntas a través de Instagram, donde le cuestionaron sobre el incidente con su carro, a lo que ella respondió: “Es un tema que prefiero no hablar pero es el motivo por el que estaba tan triste ayer y baja de nota”, dijo.

En la misma ronda de preguntas, Yina aseguró que se internará por unos días y que por el momento sus ‘putifiestas’ quedan canceladas. “En Pereira me pasó de todo simplemente que yo no hablo del tema. Pienso internarme, no nos vamos a ver la cara por unos cuantos días. No puedo hacer más ‘putifiestas’ en cualquier ciudad hasta que pase la pandemia”, agregó.