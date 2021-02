“Con el título de la canción la gente piensa que trata de una mujer atrevida, y no es así. Son dos chicas que hacen sopa, y una de ellas se llama MeloRosa, entonces cuándo me preguntan a cuál de las dos escogería yo digo: “MeloRosa, MeloRosa, MeloRosa...”, explicó Luisfito.

De navegante a cantante

Luis Manuel Ramos Pájaro es el nombre de pila de este artista cartagenero, quien tiene 30 años de edad, pero lo conocen en el mundo artístico como Luisfito.

Quien lo bautizó con este seudónimo fue su abuelo, cuando era apenas un niño. Y ahora en su adultez y carrera musical, retomó este nombre para darse a conocer con él.

“Ya en mi juventud, al incursionar en la música, pertenecí a una agrupación llamada ‘KP y Fito’, donde yo era Fito. Más adelante decidí reinventarme como solista y adopté el nombre de Luisfito, como muchos me conocen”, explicó el cantante.

De los 10 años que lleva cantando en esta industria, ha interpretado música urbana con ritmos de reguetón, dance hall y champeta. Pero un día su vida dio un vuelco a la cotidianidad, precisamente en 2014, que lo llevó a estudiar en El Sena.

“Después empiezo a navegar. Tomé la decisión de alejarme de los escenarios, de los estudios y hasta de mi familia, porque la embarcación donde estaba llegaba a diferentes lugares, y así duré tres años”, narró Luisfito.

Hasta que en 2016 sintió de nuevo el llamado de la música. Para él Dios tuvo un propósito en su vida y decidió escucharlo.

“No me sentía bien alejado de lo mío. Me hacía falta el canto y mi familia, entonces cuando me retiré decidí que desde ese día en adelante me dedicaría a componer y hacer música”, puntualizó.

Luisfito quiere demostrarle a todos sus seguidores que la mejor decisión es nunca rendirse. Así como hace varios años sonó en las emisoras y salió en algunos medios de la ciudad, ahora renace del polvo por, según afirmó, viene por más.