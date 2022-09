¡Desesperado! Chyno Miranda intentó escapar de clínica de rehabilitación

La situación de Chyno Miranda cada vez es más preocupante. El artista venezolano, que se encuentra internado en una clínica de rehabilitación en Venezuela, volvió a encender las alarmas.

Esta vez, el intérprete de ‘Mi Niña bonita’ y reconocido exintegrante de Chino y Nacho, llamó la atención de sus seguidores porque al parece intentó escaparse de la clínica, sin los permisos requeridos. (El preocupante estado de Chyno Miranda que alarmó a sus seguidores)

Según, el programa programa Chisme no like, conducido por Elisa Berastain y Javier Ceriani, Chyno alcanzó a salir del lugar, pero no llegó muy lejos porque aún no puede caminar ni correr muy bien.

“El sábado en la tarde se escapó y logró llegar hasta cinco casas y lo agarraron porque tiene problemas para caminar. Está desesperado, está llorando todas las noches porque quiere ver a su hijo”, señalaron.

Además, los presentadores volvieron a denunciar las condiciones en las que lo tienen, afirmando que son pésimas y que no es legal.

“La situación es paupérrima. Aquí el problema es que Chyno está bajo personal que no son ni siquiera psicólogos, son coach. No hay aire acondicionado, ni ventiladores, y cobran 1.300 dólares. El agua sale marrón, los familiares tienen que llevar agua mineral”, agregaron. (¿Qué ha pasado con Chyno Miranda? Lo captan en clínica de rehabilitación)