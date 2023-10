Desde 2016, Will y Jada Smith no están juntos; así lo confirmó la actriz

Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, llevan más de siete años haciendo vidas separadas aunque no han formalizado su divorcio, confesó la actriz en una entrevista televisiva.

La cadena estadounidense NBC News publicó este miércoles un adelanto de la entrevista de la periodista Hoda Kotb con Pinkett Smith en la que confiesa que la pareja no había hecho pública su separación anteriormente porque no estaban "listos todavía".

Esta es una de las revelaciones de su próximo libro de memorias, “Worthy”, que se publicará el 17 de octubre.

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55 años, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente llevan desde 2016 haciendo "vidas completamente separadas".

Pese a ello, durante todos estos años han seguido manteniendo la imagen pública de ser una pareja y han acudido juntos como tal a decenas de actos públicos.