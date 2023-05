Descubre la sinceridad de Valentina Rico en su álbum

“Es un ascensor de emociones en el que me subí y me bajé mil veces en el piso que no era. Cada historia es real”, dice Valentina. Anteriormente lanzó un par de abrebocas que darían preámbulo a este trabajo que viene armando desde hace un par de años. “No voy a hacer yo” canción que alcanza más de 40K de views, “En que planeta”, tema con más de 85 K de views y “Sagitario” video que salió hace unas semanas y ya cuenta con más de 2.5K. Ahora presenta “Miel” video que sale junto al álbum y quizás sea la única canción que habla del amor sin dejar de lado lo agridulce que lleva cada relación. (Lea aquí: Luis Fonsi regresa con “Buenos aires” para marcar un nuevo ciclo)

Valentina es una de las compositoras más importantes del país dado a los temas que ha escrito para los artistas de talla internacional que las han cantado, pero ahora que decidido ser intérprete de sus propias composiciones, su nombre sale a la luz y en poco tiempo ha logrado grandes satisfacciones, como abrir el tour de Kany García en Colombia, ser escogida por el histórico dúo Sin Bandera para abrir su concierto en México y como si fuera poco, sacar su propio álbum.