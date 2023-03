Depeche Mode lanza su nuevo álbum “Memento Mori”

Las primeras reacciones a “Memento Mori” han sido unánimemente positivas, con The New York Times citando la “exquisita oscuridad” de la banda, Rolling Stone alabando la “característica belleza musical y profundidad lírica” del álbum, y Associated Press comenta, “La música está mirando amorosamente al abismo y pidiendo que la ame de vuelta...Depeche Mode podría estar enfrentando su propia mortalidad, pero su poder como músicos se extiende hasta el infinito”.

En el Reino Unido, The Guardian elogió el regreso de “la banda de culto más grande del mundo” y ponderó la “combinación perfecta de humor siniestro y texturas electrónicas que van de lo intenso a lo etéreo”, mientras que NME y Uncut etiquetaron a “Memento Mori” como “majestuoso” y “su obra más poderosa de este siglo”, respectivamente.

Producida por James Ford, con trabajo de producción adicional de Marta Salogni, la gestación de “Memento Mori” tuvo lugar durante las primeras etapas de la pandemia de COVID, lo que resultó en temas inspirados directamente en ese período. Las 12 canciones del álbum trazan una gran extensión de estados de ánimo y texturas, desde su apertura hasta su resolución final, abarcando toda la gama desde la paranoia y la obsesión hasta la catarsis y la alegría, y alcanzando una mirada de puntos intermedios.