Demi Raquel es su fan y al mismo tiempo su mayor competencia

La influencer y modelo Demi Raquel, que ha participado en televisión y actualmente es propietaria de una línea de natación llamada @itscheekies, con la cual ha formado parte de las pasarelas durante la semana de la natación de Miami, reveló detalles de su éxito.

Su deseo en este momento es obtener su licencia de Bienes Raíces y comprar su primera propiedad de inversión. Además, contó que en sus inicios su mayor influencia para convertirse en modelo y tener la confianza para hacerlo fue su madrina. (Lea también: La cantante Paola Pezone estrena su segundo álbum discográfico)

Al hablar de su trayectoria, Demi comentó que “a veces me pongo a reflexionar y ver todo lo que he logrado en este tiempo, y ni siquiera puedo creer algunas de las cosas que he podido realizar en televisión, aumentar la audiencia de mty, y crear mi propia marca, ha sido una locura”.

“He tenido la suerte de poder trabajar desde mi teléfono, haciendo lo que amo, y todo gracias a mi equipo y, sobre todo, a mi público”, añadió.