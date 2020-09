Demi Lovato es nuevamente una mujer soltera. Así lo reveló este jueves la revista estadounidense People, que citó una fuente cercana a la artista informando del fin de su compromiso matrimonial con el actor Max Ehrich, dos meses después de que ambos publicaran que habían decidido casarse. (Lea aquí: Demi Lovato y el actor Max Ehrich anuncian su compromiso)

“Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus respectivas carreras. Se quieren y se respetan mucho y siempre recordarán con afecto el tiempo que pasaron juntos”, declaró la fuente.

Lovato, de 28 años, y Ehrich, de 29, fueron pareja desde mediados de 2019, pero no fue hasta de enero de este año que ambos decidieron dar a conocer su relación casi por casualidad.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo”, le escribió entonces Lovato a su ahora exnovio.

“Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma”, puso la artista en Instagram para acompañar la foto de su compromiso.