Demi Lovato vuelve a los pronombres femeninos ¿ya no es ‘no binaria’?

Aunque para esas fechas Lovato contó que había entendido mejor su expresión de género tras hablar con Sam Smith, cantante que también se identifica de esta manera, al día de hoy la cantante volvió a cambiar los pronombres con los que quiere ser referida. Regresó a she (ella) y her (ella) sin abandonar el “they” y “them”. Los cambió en la biografía de su cuenta de Instagram y lo confirmó en el podcast Spout.

En mayo de 2021 la cantante Demi Lovato anunció que definía su identidad de género como no binario: “Durante el último año y medio me he dedicado a sanar y autorreflexionar. Y después de ese trabajo, tuve la revelación de que me identifico como no binario. (...) Siento que eso representa mejor la fluidez en mi expresión de género y me permite sentirme más fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, afirmó en su podcast 4D With Demi Lovato.

“Para mí, soy una persona tan fluida que sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer”, contó en el podcast que presenta la actriz Tamara Dhia.

“No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano”, continuó, pero “últimamente, me he sentido más femenina, así que los adopté de nuevo”. Según expresó, nadie es perfecto y todo el mundo confunde sus pronombres en algún momento, “especialmente cuando se está aprendiendo. Al final se trata de respeto”. Le puede interesar: Demi Lovato se presentará en el Movistar Arena

Lovato, que también se ha declarado queer y pansexual, está a punto de lanzar su próximo álbum Holy F**k a finales de este mes. Una de las canciones, llamada Skin of My Teeth, está inspirada en los problemas de salud que padeció tras una sobredosis en 2018, que le causó, entre otras cosas, un infarto cerebrovascular.

En el mismo episodio de Spout la cantante sostuvo que durante la realización del disco estuvo sobria en su totalidad, un hecho del que se siente “muy orgullosa”.