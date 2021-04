Demi Lovato confesó un importante aspecto de su sexualidad: es pansexual y se siente orgullosa de serlo. La cantante y actriz, que saltó a la fama gracias a programas de Disney, lo confesó durante una reciente entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience, que concedió como parte de la gira promocional de su documental, Dacing With The Devil (Bailando con el diablo). (Le puede interesar: Tres derrames cerebrales y un infarto: Demi Lovato sobre su sobredosis)

“Todo es tan fluido ahora, y parte de la razón por la que todo es así es porque estaba súper armarizada”, comenta Demi Lovato ante la audiencia para luego identificarse como pansexual. “Entonces, ¿eres de género fluido? ¿Te gustan los chicos? ¿Las chicas?”, pregunta Joe Rogan a lo que ella responde: “Sí, los dos, de verdad”.

Demi, de 28 años, aseguró que durante mucho tiempo se sintió avergonzada por sentirse atraída por las mujeres, pues se educó en una ambiente conservador y cristiano en Texas (Estados Unidos), algo que le llevó a reprimir su verdadera identidad sexual durante mucho tiempo. La estrella narró también que se dio cuenta de que también le gustaban las chicas mientras veía la escena de la película Crueles intenciones (1999), en la que Sarah Michelle Gellar y Selma Blair se daban un beso. (Le puede interesar: “Perdí todos mis empleos”, mejor amiga de Demi Lovato se defiende)

Sobre su futuro sentimental, Demi declaró: “No sé si terminaré con un hombre o con una mujer”. Además, también expresó que no se imagina a sí misma estando embarazada y que lo más probable es que acabe adoptando a sus hijos.

Sobre su compromiso con el actor Wilder Valderrama, Demi dijo: “Estuve comprometida con un hombre el año pasado. Pensaba de verdad que estaría casada y probablemente embarazada en estos momentos, pero no ha sido de esa manera así que dejé de atarme a mí misma. Ahora sé que mi vida no va a seguir acorde con el plan que tenía”.

El 2021 ha sido un año de confesiones para Demi gracias a su documental, en el cual no solo habla sobre la sobredosis que sufrió el julio de 2018, sino que hace declaraciones tan impactantes como que perdió la virginidad en una violación a los 15 años. (Lea aquí: Demi Lovato confesó que fue violada cuando era actriz de Disney)